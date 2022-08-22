شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الثالثة لرحيل الغانى أجوجو هداف الزمالك السابق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الاثنين الذكرى الثالثة لرحيل الغانى جونيور أجوجو نجم منتخب غانا والزمالك السابق، الذى وافته المنية فى مثل هذا اليوم 22 أغسطس 2019، بعد صراع طويل مع المرض، فى إحدى المستشفيات بـ"لندن"، وذلك بسبب تعرضه لجلطة فى المخ، تسببت فى سكتة دماغية، ليرحل اللاعب على عالم الساحرة المسديرة، بعدما اعتزال اللاعب كرة القدم عام 2012، وتدهورت الحالة الصحية للاعب منذ عام 2014، وفقد حاسة النطق تماما، ليتوفى فى 2019، حيث كان الجهاز الطبى فى المستشفى التى تواجد فيها بلندن، يحاول استئصال الورم من المخ لكنهم فشلوا.

جاء أجوجو إلى الزمالك بضجة كبيرة، على رأس مجموعة من الصفقات اللامعة التي عولت عليها الإدارة والجماهير البيضاء لانتشال النادي من سنوات عجاف ابتعد فيها الفريق عن البطولات.

وانضم أجوجو للفريق الأبيض في صيف 2008 رفقة أسماء على غرار هاني سعيد، والقائد أيمن عبدالعزيز وغيرهم، بينما صاحب مشهد قدومه هالة إعلامية كبيرة على وقع المقابل المالي الضخم الذي انتقل به من نوتنجهام فورست الإنجليزي، إلى الفريق، وهو ما كان يعادل نحو 40 مليون جنيه مصرى.

فور وصول المهاجم الغانى لاحقته الشائعات فوقع تحت ضغط كبير لإثبات قدراته وتحقيق آمال جمهور الزمالك الذى تغنى بصفقته طويلا، لكن مشواره مع الأبيض انتهى فجأة كما بدأ.

تلخصت مسيرة أجوجو فى 16 مباراة، حمل فيها القميص الأبيض الشهير فى دورى أبطال أفريقيا، والدورى المصرى، إلى جانب مباراة السوبر المصرى.

وسجل اللاعب الغانى فى تلك المباريات 4 أهداف، بواقع 3 أهداف فى الدورى المحلى، إلى جانب هدف وحيد فى دورى أبطال أفريقيا.

بدأ أجوجو مسيرته الكروية فى شيفيلد وينزداى الإنجليزى في عام 1997، ولعب معهم حتى عام 2000، وشارك معهم في مباراتين، وخلال هذه الفترة أعير إلى أكثر من نادي، حيث أعير إلى نادي أولدهام أثلتيك الإنجليزي في عام 1999، ولعب معهم مباراتين.

شارك أجوجو مع منتخب بلاده في 27 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا، آخر فريق شارك فيه نادي هيبرنيان الأسكتلندي في عام 2012.

كان جونيور أجوجو ضمن كتيبة منتخب غانا التي شاركت مع البلاك ستارز في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2008، والتي توج المنتخب المصري بطلا لها، بعد الفوز على الكاميرون في النهائي.

خرج أجوجو من الزمالك إلى أبولون ليماسول القبرصي، لموسمين (2009-2011)، قبل أن يصل إلى محطته الكروية الأخيرة بنادي هيبرنيان الأسكتلندي، التي ودع منها الملاعب.