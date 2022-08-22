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قصة صور.. إطلالات أبناء نجوم الكرة فى صيف 2022

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القاهرة - سامية سيد - خطف عدد من أبناء نجوم الأنظار عبر السوشيال ميديا فى صيف 2022 سواء فى التنزه مع أسرهم أو على الشواطئ، ومن أبرز أبناء النجوم الذين ظهروا على السوشيال ميديا فى إطلالات صيف 2022 فارس أيمن أشرف نجل لاعب الأهلى وشقيقته، وابنة على معلول وابنتى عماد متعب نجم الأهلى السابق سيلين وتمارا فى رحلة باريس، فضلا عن نجل رمضان صبحى نجم بيراميدز وغيرهم. 

 

ونرصد بعض اللقطات لإطلالات أبناء نجوم الكرة فى صيف 2022.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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