شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى سيعلن صفقاته الأجنبية بعد رحيل بيرسى تاو وميكيسونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الأهلى لن يستطيع الإعلان بشكل رسمي عن صفقاته الأجنبية الجديدة إلا بعد رحيل الثنائى بيرسى تاو وميكيسونى لاعبا الفريق.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى عايز يمشى بيرسى تاو وميكيسونى ، ويتمنى يأتي لهم عروض حتى يبقى قرار الرحيل سهلا ، ميكيسونى لديه عرض من الهلال السودانى".

ويضيف شوبير: "الأهلى لن يعلن سوى عن صفقة أجنبية واحدة بدلا من بدر بانون ولكن لن يستطيع الإعلان عن باقى صفقاته الأجنبية سوى بعد رحيل بيرسى تاو وميكيسونى بشكل رسمي".

وتابع شوبير: "الأهلى شغال كويس في موضوع الصفقات ، تعاقد مع قلب دفاع وبيدور على لاعب خط وسط وجناح أيمن وأيسر ومهاجم قوى".