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مكافآت خاصة للاعبى الزمالك بعد تحقيق لقب الدورى للموسم الثانى على التوالى

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القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري التى تجمع الفريقين مساء غد الثلاثاء، ورصدت إدارة النادي مكافآت خاصة للاعبين بعد المجهود الكبير الذى بذلوه طوال الموسم، ونجحوا فى نهاية المشوار بالتتويج بلقب الدورى للموسم الثاني على التوالى، رغم حرمان الفريق من القيد وتدعيم صفوفه بصفقات جديدة.

 

وعقد اللاعبون جلسات خاصة فيما بينهم، تحدثوا خلالها عن أهمية مواجهة زعيم الثغر وضرورة عدم التهاون في المباراة وتحقيق الفوز حتي يتوج الفريق بشكل رسمي وبعدها ينتهي الموسم بالنسبة للعديد من اللاعبين.

 

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مساء غد الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الممتاز .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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