بحضور صلاح.. تعرف على التشكيل المتوقع لقمة مانشستر يونايتد وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

تختتم اليوم الإثنين منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمباراة القمة بين مانشستر يونايتد وغريمه ليفربول.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد بملعب "أولد ترافورد"، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة "ديربي الشمال الغربي" بين يونايتد وليفربول مشاركة القوة الضاربة في الفريقين، خاصة بعد تعثرهما في أول جولتين وعدم تمكن أي منهما من الفوز.

وكان ليفربول تعادل في أول جولتين مع فولهام (2-2) وكريستال بالاس (1-1)، فيما خسر مانشستر يونايتد أمام برايتون (1-2) وبرينتفورد (0-4).

ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في الموقعة المرتقبة، فيما يتولى كريستيانو رونالدو هذا الدور مع مانشستر يونايتد.



وجاء تشكيل يونايتد المتوقع كالتالي (حسب موقع مانشستر إيفننج نيوز):

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافاييل فاران - تيريل مالاسيا.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي - فريد - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جادون سانشو - كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي (حسب موقع ليفربول إيكو):

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت - فابينيو - جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - لويس دياز.