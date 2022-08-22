تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين إقامة عدة مباريات في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية، أبرزها 3 مباريات في دوري we المصري، بجانب ديربي الشمال الغربي بين مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي نقدم لكم جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

غزل المحلة × مصر المقاصة.. 5.30 مساء.. قنوات أون تايم سبورتس

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش.. 5.30 مساء.. قنوات أون تايم سبورتس

فيوتشر × بيراميدز.. 8 مساء.. قنوات أون تايم سبورتس

الدوري الإنجليزي:

مانشستر يونايتد × ليفربول.. 9 مساء.. beIN Sports 1 HD Premium