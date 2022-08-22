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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دافع تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، عن لاعب وسطه الهولندي فرينكي دي يونج، بعد الفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

" تشافي هرنانديز" يدافع عن لاعب وسطه الهولندي فرينكي دي يونج

وفاز برشلونة على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب أنويتا، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



وتسبب دي يونج في استقبال برشلونة للهدف الوحيد في شباكه، لينتهي الشوط الأول (1-1)، لكن مع دخول أنسو فاتي كبديل في الشوط الثاني تمكن من صناعة هدفين وتسجيل هدف، ليخرج الفريق الكتالوني منتصرا بنتيجة 4-1.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "بشكل عام لعبنا مباراة جيدة والفوز عادل، لقد كانت مباراة معقدة، من الصعب دائمًا الفوز هنا، ولكن بعد الاستراحة، صنعنا الفارق في الشوط الثاني".



وأضاف: "في بعض الأحيان لعبنا بشكل جيد للغاية وفي بعض الأوقات من عمر المباراة لم نكن جيدين بالقدر الكافي، لقد حاولنا منعهم من الكرة في عدة مناطق من الملعب".

وأردف: "هذا الفوز مهم جدًا بالنسبة لنا، لقد لعبنا مباراة جيدة بشكل عام وهذا يظهر أننا نقوم بعمل جيد".

وتابع: "لقد أجرينا تغييرات هجومية، وخاطرنا، واتضح أن الأمور تسير على ما يرام".

وعن خطأ اللاعب الهولندي، قال تشافي: "كان دي يونج جيدًا جدًا في المباراة، ولكن لم يحالفه الحظ قليلًا بعد خسارته للكرة التي أدت إلى تسجيل هدف ريال سوسيداد".

وأتم: "بيدري قدم أداءً جيدًا في خط الوسط، ولعب جافي وفيران جيدًا بين الخطوط، أنا سعيد بهذا الفوز".

بدأ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، رحلته لخطف لقب هداف الدوري الإسباني من الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، بثنائية.

وسجل ليفاندوفسكي هدفين قاد بهما برشلونة للفوز على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، الأحد، على ملعب أنويتا، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



وافتتح ليفاندوفسكي أهدافه الرسمية مع برشلونة بعد مرور 46 ثانية فقط من عمر المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وبذلك يقفز ليفاندوفسكي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بعدما سجل أول هدفين مع الفريق الكتالوني.



ويتساوى المهاجم البولندي مع 5 لاعبين سجلوا هدفين، يتقدمهم الإسبانيان ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، وياجو أسباس نجم سيلتا فيجو.

وينفرد بورخا إيجليسياس، مهاجم ريال بيتيس، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الموسم الحالي برصيد 3 أهداف.



ويسعى ليفاندوفسكي لخطف لقب هداف الدوري الإسباني من الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، الذي حصده في الموسم الماضي بـ27 هدفا.

يُذكر أن بنزيما سجل هدفه الأول في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، السبت، وذلك خلال الفوز على سيلتا فيجو 4-1، على ملعب بالايدوس.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2022-2023

بورخا إيجليسياس - ريال بيتيس - 3 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - هدفان

أليخاندرو رودريجيز - فياريال - هدفان

خوانمي - ريال بيتيس - هدفان

إيزكويل أفيلا - أوساسونا - هدفان

ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد - هدفان

ياجو أسباس - سيلتا فيجو - هدفان

خاض برشلونة مباراة محفوفة بالمخاطر على أرض مضيفه ريال سوسيداد (الأحد) ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وكان الفريق الكتالوني بدأ مبارياته في الدوري الإسباني بتعادل سلبي مخيب على ملعبه أمام رايو فاليكانو، ليهدر نقطتين ثمينتين في بداية المشوار، بينما فاز سوسيداد خارج ملعبه على قادش 1-0.



ودخل برشلونة موقعة ملعب أنويتا أمام سوسيداد باحثا عن تحقيق أول فوز في الدوري الإسباني، أملا في تصحيح مساره مبكرا في المسابقة.

وضرب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد بقوة منذ الدقيقة الأولى، مسجلا هدف التقدم على سوسيداد بعد 45 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

لكن سوسيداد لم يتأخر رده كثيرا، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة السادسة عبر نجمه السويدي الواعد ألكسندر إيساك، وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

عاد برشلونة لاستئناف النصف الثاني من المباراة بشكل أكثر شراسة، وهو ما أسفر عن هدفين في 4 دقائق عبر عثمان ديمبلي وليفاندوفسكي، في الدقيقتين 66 و69.

بعدها بـ10 دقائق أضاف الواعد أنسو فاتي هدف الفريق الكتالوني الرابع في الدقيقة 79، ليحسم برشلونة موقعة سوسيداد بنتيجة 4-1، محققا أول فوز له في موسم الدوري الإسباني، ورافعا رصيده إلى 4 نقاط.