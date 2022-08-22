شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع اللمسات الأخيرة على تشكيل المصرى استعداداً للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق المصري استعداداته اليوم لمواجهة البنك الأهلي، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام باستاد برج العرب بالأسكندرية.

ويعود حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، لقيادة الفريق من على مقاعد البدلاء، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى تعرض لها خلال الجولة 31، حيث قاد الفريق من المدرجات أمام الإسماعيلي في اللقاء الذى انتهى بفوز المصرى برباعية مقابل هدف، وذلك بسبب حصوله على 3 إنذارات. ومن المقرر أن يعود حسام حسن لقيادة المصري من الملعب في مباراة البنك الأهلي، وحقق النادي المصري فوزاً عريضاً على الإسماعيلي في مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس باستاد برج بالعرب بالإسكندرية، وانتهت بفوز المصري برباعية مقابل هدف.

وتقدم النادي المصري تحت قيادة حسام حسن ليحتل المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 12 مباراة وخسر 11 لقاء أخر، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 أيضاً.