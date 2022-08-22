شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعد لـ3 مباريات حاسمة قبل نهاية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى ،بقيادة حمزة الجمل، صفحة مباراة الأهلى التي أقيمت مساء الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز من أجل الاستعداد للمباريات المتبقية في المسابقة.

ويسير الدراويش بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى فى جدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

وكان الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، قرر تخفيض الحمل البدنى على لاعبيه نظرًا لضغط المباريات المقبلة، حيث يتبقى 3 لقاءات خلال الشهر الجاري وهى..





مواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية في الدوريالجولة الـ 32 .. الإسماعيلي × إيسترن كومباني 24 أغسطس بملعب الدراويش

الجولة الـ 33 .. إنبي × الإسماعيلي يوم 26 – 27 أغسطس بملعب بتروسبورت بالقاهرة

الجولة الـ 34 .. الإسماعيلي × طلائع الجيش 29 – 30 أغسطس بملعب الدراويش.