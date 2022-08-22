شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يبحث عن الفوز الـ16 مع فيوتشر أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق فيوتشر، فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، فريق بيراميدز، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام باستاد السلام، فى تحدٍ جديد لعلي ماهر المدير الفني لفيوتشر.

ويبحث علي ماهر عن الفوز رقم 15 مع فيوتشر في الموسم الجاري، بعدما قاد فريقه فى 31 مباراة بالدوري، فاز فى 14 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 9 لقاءات أخرى.