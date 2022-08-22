شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النجم مبابي يسجل هدفا "بسرعة الصوت" في الدوري الفرنسي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقق كيليان مبابي رقما قياسيا جديدا في فوز فريقه باريس سان جيرمان العريض على ليل بسبعة أهداف مقابل هدف في ختام المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا لكرة القدم، الأحد.

ونجح سان جيرمان في افتتاح التسجيل بعد مرور 8 ثوان فقط عندما مرر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي كرة أمامية ماكرة باتجاه مبابي ليكسر الأخير مصيدة التسلل ويسدد الكرة من فوق الحارس جارديم.

وجاءت أهداف سان جيرمان السبعة عن طريق كيليان مبابي "هاتريك" وليونيل ميسي وأشرف حكيمي ونيمار "هدفين" في الدقائق 1 و28 و39 و44 و52 و66 و87، بينما سجل جوناثان بامبا هدف ليل الوحيد في الدقيقة 54.

والفوز هو الثالث تواليا لسان جيرمان منذ انطلاق الدوري بعد فوزه على كليرمون 5-0 وعلى مونبلييه 5-2، كما أنه تغلب على نانت في مباراة كأس الابطال برباعية نظيفة، أي أنه سجل 21 هدفا في 4 مباريات، بمعدل 5 أهداف في المباراة الواحدة.

وحافظ سان جيرمان على سجله خاليا من الهزائم في آخر 11 مباراة في الدوري.

ورفع بي إس جي رصيده إلى 9 نقاط، ليلحق في الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد ليل عند 4 نقاط في المركز العاشر.

هاجم واين روني مدرب دي سي يونايتد الأمريكي، المهاجم كيليان مبابي، بسبب لقطته الأخيرة مع ليونيل ميسي، زميله في صفوف باريس سان جيرمان.

ويبدو أن الأجواء ليست على أفضل ما يرام في صفوف باريس سان جيرمان.

وفي الجولة الماضية أمام مونبلييه، حصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء أهدرها مبابي، ثم تحصل على ركلة جزاء أخرى نفذها نيمار بنجاح، ليشهد اللقاء، دفع مبابي لميسي، ليبدو الأخير مندهشا من تصرف المهاجم الفرنسي.



وعلق روني على تلك اللقطة في حوار مع Depar Sports قائلا "لاعب يبلغ من العمر 23 عاما ويدفع ميسي، لم أرى غرورا أكبر من ذلك في حياتي".

وأضاف "هناك من يجب أن يذكر كيليان مبابي بأن ليونيل ميسي وهو بعمر 23 عاما، توج بالفعل بأربع كرات ذهبية".

كشفت مؤسسة ديلويت للاستشارات المالية عن زيادة إيرادات كرة القدم الأوروبية بنسبة 10% في موسم 2020-2021، رغم الغياب شبه التام للجماهير عن الملاعب في الموسم الاستثنائي.

ولم يكن هذا الموسم مثل أي موسم آخر، حيث أدت جائحة كوفيد-19 إلى تقليص دخل يوم المباراة، لكن تقرير المراجعة السنوية لتمويل كرة القدم الصادر عن مؤسسة ديلويت أن صناعة كرة القدم صمدت في جميع أنحاء القارة وحققت إجمالي إيرادات بلغ 27،6 مليار يورو.



وارتفعت إيرادات بطولات الدوريات المحلية الخمس الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا بنسبة إجمالية بلغت 3%، حيث ارتفعت عائدات الدوري الإيطالي بنسبة 23% لتصل إلى 2.5 مليار يورو وارتفع الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 8% ليصل إلى 5.5 مليار يورو.

وقال التقرير إن "إيرادات البث المؤجلة من الموسم السابق بلغت 48% في حالة الدوري الإيطالي ونجاح بطولة أوروبا 2020 المؤجلة، والتي أقيمت في جميع أنحاء القارة في عام 2021 كان وراء ارتفاع الإيرادات الأوروبية".

وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة العمل الرياضية في ديلويت: "لعبت الأندية في جميع أنحاء أوروبا نسبة كبيرة من المباريات خلف أبواب مغلقة أو بسعة مخفضة من المدرجات خلال موسم 2020-2021، مما تسبب في خسارة شبه كاملة لإيرادات يوم المباراة. هذه شهادة على مرونة الصناعة والقيمة المدفوعة بصفقات البث ونجاح بطولة أوروبا وتأكيد أن سوق كرة القدم الأوروبية قد حققت نموا قويا من حيث الإيرادات خلال العام الماضي".

لكن خلف هذه الأرقام المثيرة للإعجاب لم تكن الصورة وردية في كل مكان.

إذ سجل الدوري الألماني انخفاضا إجماليا في الإيرادات بنسبة 6 بالمئة بلغت ثلاثة مليارات يورو، بينما تقلص الدوري الإسباني أيضا بنسبة 6%.

ومن بين البطولات الخمس الكبرى، شهد الدوري الإنجليزي فقط زيادة في الأرباح التراكمية للأندية، حيث ارتفعت من 49 مليون جنيه إسترليني إلى 479 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من أن الديون الصافية المجمعة في الدوري الممتاز زادت بنسبة 4% فقط لتصل إلى 4.1 مليار جنيه إسترليني في 2020-2021، إلا أن الديون في الدرجة الثانية زادت بنسبة 32٪ مع تجاوز تكاليف الأجور الإيرادات للعام الرابع على التوالي.