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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد (3-3) في المباراة التي جمعهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كيف وقع مانشستر سيتي في كمين نيوكاسل يونايتد؟

مانشستر سيتي يقع في كمين نيوكاسل يونايتدتشيلسي يتجرع مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد "للبريمير ليغ"

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي كل من الألماني إلكاي غوندوغان (د. 5)، والنرويجي إيرلينغ هالاند (د. 60) والبرتغالي برناردو سيلفا في الدقائق (5، 60، 64) على الترتيب.

بينما وقع على ثلاثية أصحاب الأرض كل من، الفرنسي ميغيل ألميرون، وكالوم ويلسون، وكيران تريبييه في الدقائق (28، 39، 54) على الترتيب.

وأهدر مانشستر سيتي بذلك أول نقطتين في الموسم الجديد للدوري، واكتفى بنقطة وحيد رفع بها رصيده إلى 7 نقاط، وتراجع إلى مركز الوصافة في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال.

في المقابل، تعادل نيوكاسل يونايتد للمباراة الثانية على التوالي، بعد انتصار في الجولة الافتتاحية، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط، ويتقدم إلى المركز السادس على سلم الترتيب.

حقق مهاجم توتنهام، هاري كين، رقما قياسيا خلال مباراة فريقه أمام ضيفه وولفرهامبتون (1-0) التي جمعتهما اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأحرز هاري كين هدف الفوز الوحيد لفريق "السبيرز" بحلول الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد "توتنهام هوتسبير" بالعاصمة لندن.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن كين رفع رصيده إلى 185 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص توتنهام، لتجاوزا بفارق هدف إنجاز المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مع مانشستر سيتي (184 هدفا)، ليتصدر قائمة الأكثر إحرازا للأهداف مع ناد واحد في "البريميرليغ".

يذكر أن سيرخيو أغويرو انتقل إلى صفوف برشلونة في الموسم الماضي، ولكنه لم يستمر معه طويلا، فقد أعلن اعتزاله كرة القدم بسبب مشكلة في القلب، وهو في الـ33 من عمره.

صرح النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بأن فريقه لم يبدأ الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (2022-2023)، بالطريقة التي يريدها، وعليه إظهار رد الفعل الصحيح.

صلاح: علينا أن نظهر رد الفعل الصحيحشاهد.. كيف أذل محمد صلاح مانشستر يونايتد في معقله "أولد ترافورد"

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفا على غريمه مانشستر يونايتد مساء الاثنين المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في ختام مباريات الجولة الثالثة من "البريمير ليغ".

وسقط ليفربول في فخ التعادل في أول مباراتين ضمن الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، أمام كل من مضيفه فولهام (2-2) وضيفه كريستال بالاس (1-1).

بينما تعرض مانشستر يونايتد لهزيمتين متتاليتين على يد كل من برايتون (1-2) وبرينتفورد (0-4) على الترتيب.

وقال صلاح في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لم نبدأ الموسم بالطريقة التي نريدها، لكنني أعتقد أن هذا جزء من اللعبة، خسرنا 4 نقاط في أول مباراتين، وهذه أشياء يمكن أن تحدث، علينا أن نظهر رد الفعل الصحيح".

وأضاف: "لا يمكننا خسارة النقاط مبكرا، خاصة عندما ننافس مانشستر سيتي وتشيلسي، وهما فريقان لا يفقدان النقاط بسهولة، لذلك يجب أن نحاول العودة للفوز".

وردا على سؤال حول اتساع الفارق إلى 7 نقاط في حال خسارة ليفربول وفوز مانشستر سيتي في الجولة الثالثة، قال صلاح: "أعتقد أنه من المبكر التفكير بشأن هذا الفارق مع مانشستر سيتي الآن".

وتابع المهاجم المصري: "الجميع متحمس لهذا الموسم، ونتطلع جميعا لتقديم المستوى الخاص بنا، يجب أن نتطلع للمضي قدما حيث اننا لا يمكننا تغيير الماضي، ولهذا يجب أن نركز على المباريات المقبلة".

وأتم محمد صلاح، تصريحاته بالقول: "مباراة مانشستر يونايتد دائما ما تكون خاصة بالنسبة للمدينة والنادي وعلى الصعيد التاريخي أيضا، فهما الفريقان الأكبر في إنجلترا من الناحية التاريخية، إنها مباراة خاصة للجميع، وهذا قد يضيف بعض الضغط".

يذكر أن مانشستر سيتي يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بعد أن حقق انتصارين متتاليين، بينما يحتل ليفربول المرتبة الـ12 على سلم الترتيب برصيد نقطتين فقط، بعد سقوطه في التعادل مرتين.

في حين يقبع مانشستر يونايتد في قاع ترتيب الدوري من دون نقاط، بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين.