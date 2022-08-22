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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقام اليوم مجموعة من المباريات الهامة، لا سيما في الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى بعض المباريات في الدوري المصري.

تعرف على مباريات اليوم الإثنين



ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر يونايتد في معقله أولد ترافورد بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

كما تقام مباراتان في الدوري الإسباني، الأولى بين إلتشي وألميريا، فيما تجمع الثانية بين جيرونا وخيتافي.



الدوري الإيطالي يشهد مباراتان في ختام الجولة الثانية، الأولى بين روما وكريمونيزي، والثانية بين سامبدوريا ويوفنتوس.

وفي الدوري المصري، يواجه بيراميدز نظيره فيوتشر، في مباراة قد تُتوج الزمالك باللقب حال تعثر الفريق السماوي.

دافع تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، عن لاعب وسطه الهولندي فرينكي دي يونج، بعد الفوز على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

وفاز برشلونة على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب أنويتا، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



وتسبب دي يونج في استقبال برشلونة للهدف الوحيد في شباكه، لينتهي الشوط الأول (1-1)، لكن مع دخول أنسو فاتي كبديل في الشوط الثاني تمكن من صناعة هدفين وتسجيل هدف، ليخرج الفريق الكتالوني منتصرا بنتيجة 4-1.

ترتيب الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي وفاتي يقودان برشلونة لأول انتصاراته

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "بشكل عام لعبنا مباراة جيدة والفوز عادل، لقد كانت مباراة معقدة، من الصعب دائمًا الفوز هنا، ولكن بعد الاستراحة، صنعنا الفارق في الشوط الثاني".



وأضاف: "في بعض الأحيان لعبنا بشكل جيد للغاية وفي بعض الأوقات من عمر المباراة لم نكن جيدين بالقدر الكافي، لقد حاولنا منعهم من الكرة في عدة مناطق من الملعب".

وأردف: "هذا الفوز مهم جدًا بالنسبة لنا، لقد لعبنا مباراة جيدة بشكل عام وهذا يظهر أننا نقوم بعمل جيد".

وتابع: "لقد أجرينا تغييرات هجومية، وخاطرنا، واتضح أن الأمور تسير على ما يرام".

وعن خطأ اللاعب الهولندي، قال تشافي: "كان دي يونج جيدًا جدًا في المباراة، ولكن لم يحالفه الحظ قليلًا بعد خسارته للكرة التي أدت إلى تسجيل هدف ريال سوسيداد".

وأتم: "بيدري قدم أداءً جيدًا في خط الوسط، ولعب جافي وفيران جيدًا بين الخطوط، أنا سعيد بهذا الفوز".

أثار الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل حول مستقبله مع الفريق السماوي بتصريحات جديدة.

وتحدث جوارديولا، في مقابلة أجراها مع منصة "ديلي فوتبول"، عن إمكانية تمديد عقده مع مانشستر سيتي في ظل انتهاء عقده الحالي مع النادي في 30 يونيو/ حزيران 2023، مؤكدا أنه قد يحسم مستقبله مع الفريق بعد كأس العالم 2022.

وخلال المقابلة، قارن المدرب الإسباني كونه مدرب كرة قدم بتناول المكرونة الإسباجتي بشكل يومي، مؤكدا أنه يحتاج للحصول على قسط من الراحة للهروب من ضغط توالي المباريات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه مانشستر سيتي في ربط جوارديولا بعقد طويل الأمد ليبقى في قلعة "الاتحاد" أطول عدد من السنوات، وفقا للتقارير.

وسبق لجوارديولا أن حصل على فترة راحة طويلة لمدة عام كامل بعد رحيله عن برشلونة الإسباني في يونيو 2012، قبل أن يتولى تدريب بايرن ميونيخ الألماني في يوليو/ تموز 2013.

وتبعا لذلك فإن الاستراحة هي شيء يمكن أن يلجأ إليه صاحب الـ51 عاما من جديد بعد التلميح بذلك في المقابلة التي تحدث فيها عن مستقبله، خاصة أنه معروف عنه الهوس الكبير بكرة القدم والتدريب.

قاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة فريقه لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، وذلك على حساب مضيفه ريال سوسيداد بنتيجة 4-1.

وشارك ليفاندوفسكي أساسيا خلال مواجهة برشلونة ضد مضيفه ريال سوسيداد، والتي أقيمت على ملعب "أنويتا" ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



وبعد أن غاب عن زيارة الشباك في أولى مبارياته الرسمية رفقة برشلونة ضد رايو فاليكانو، نجح ليفا بعد 46 ثانية من انطلاق موقعة سوسيداد، في تسجيل أول هدف بقميص البارسا.