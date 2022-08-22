شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يسعى لتعطيل قطار انتصارات بيراميدز فى مواجهة مثيرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق فيوتشر بنظيره بيراميدز على استاد الأهلي والسلام، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري العام. ويحتل بيراميدز المركز الثاني فى جدول ترتيب الدورى برصيد 68، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز فى 21 مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر فى مثلها، وسجل لاعبوه 53 هدفا، بينما تلقت شباكهم 21 هدفا.

بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

من جهته أكد تاكيس جونياس مدرب بيراميدز، ضرورة حصد كل النقاط المتاحة والفوز بالمباراة الثالثة على التوالى، خاصة بعد الخسارة أمام الزمالك، ومن بعدها لم يفقد الفريق أى نقطة ومستمر فى مشواره بكل قوة، وبعيدا عن لقب الدوري فإنه من المهم عدم خسارة أي نقطة فى المرحلة المقبلة.

كما طالب على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبى فريقه باعتبار المباريات المتبقية في الدوري مثل مباريات الكؤوس التي لا تقبل التعادل أو الهزيمة، خاصة أن الفريق يبحث عن إنهاء الموسم الجارى فى المركز الرابع لتتويج جهود اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة.

ويتبقى لفيوتشر 3 مباريات في الدوري العام، أمام بيراميدز والجونة والمقاصة على الترتيب، ورغم التعادل الأخير مع فريق سيراميكا، مازال فيوتشر يحكم سيطرته على المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 50 نقطة، إلا أن الفارق مع طلائع الجيش صاحب المركز الخامس، تقلص إلى نقطة واحدة، وهو ما بات يهدد تواجد فيوتشر في المركز الرابع في حالة خسارته لأي نقطة بالجولات المتبقية.