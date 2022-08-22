شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يلتقى مع سيراميكا اليوم للعودة للمربع الذهبي فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا نظيره طلائع الجيش باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 32 للدوري المصري هذا الموسم.

ورفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 49 فى المركز الخامس بجدول الدوري، بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

بينما يقع سيراميكا فى المركز الحادي عشر على جدول الترتيب، بعدما لعب الفريق 31 مباراة حقق 7 انتصارات و15 تعادل وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفا واستقبلت شباكه 34 هدفا.

تأتي استعدادات سيراميكا وسط محاولة من الجهاز الفني والإدارة لإبعاد اللاعبين عن اغراءات العروض، رغم أن أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا أبدى موافقته بانضمام ثنائي فريقه إلى صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد سامي أن الأهلي مهتم بالتعاقد مع الثنائي شادي حسين، ومصطفى سعد “ميسي” مشيرًا إلى أنه لن يكون لديه مانع لإتمام الصفقتين.

وفى المقابل، يبحث العشرى عن انتصار جديد يعيد الطلائع للمربع الذهبى للمسابقة في ظل صراع المحتدم مع فيوتشر، بعدما حقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا ومهما على فريق إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت.