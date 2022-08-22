شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لكوكا بالأهلي يحدد موقفه من مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الأهلي، لاختبار طبي على هامش مشاركته في تدريبات فريقه الجماعية، من أجل تحديد موقفه من دخول قائمة فريقه لمباراة إنبي يوم الأربعاء المقبل أو استمرار غيابه، بعدما ابتعد فترة طويلة عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية ولا يزال يواصل برنامجه العلاجي.

ورغم انتظام كوكا في تدريبات الأهلي الجماعية خلال الأيام الماضية، ولكن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش يؤجل دخوله قائمة المباريات خشية من تعرضه لإصابة جديدة تبعده عن الملاعب فترة أطول، ويتريث في قرار الدفع باللاعب خلال مباريات الدوري رغم الحاجة لجهوده في الوقت الحالي بسبب إراحة ثلاثي خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج.

وكشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى جدد مفاوضاته مع المغربى سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.