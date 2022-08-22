شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبي لكوكا بالأهلي يحدد موقفه من مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الأهلي، لاختبار طبي على هامش مشاركته في تدريبات فريقه الجماعية، من أجل تحديد موقفه من دخول قائمة فريقه لمباراة إنبي يوم الأربعاء المقبل أو استمرار غيابه، بعدما ابتعد فترة طويلة عن المشاركة في المباريات بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية ولا يزال يواصل برنامجه العلاجي.
ورغم انتظام كوكا في تدريبات الأهلي الجماعية خلال الأيام الماضية، ولكن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش يؤجل دخوله قائمة المباريات خشية من تعرضه لإصابة جديدة تبعده عن الملاعب فترة أطول، ويتريث في قرار الدفع باللاعب خلال مباريات الدوري رغم الحاجة لجهوده في الوقت الحالي بسبب إراحة ثلاثي خط الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج.
وكشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى جدد مفاوضاته مع المغربى سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكان المغربي سفيان رحيمي، لاعب نادى الرجاء البيضاوي، قد أعلن فى أغسطس 2021 انتقاله بصفة رسمية إلى نادى العين الإماراتى، فى تجربة احترافية جديدة بعدما كان الجناح المهاجم هدفاً للنادى الأهلى.
وقال موقع "le360" سبور المغربى، إن سفيان رحيمي تحت رادار مسئولي الأهلي الذين يسعون بقوة للفوز بخدمات لاعب الرجاء السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كان الفريق قريباً من ضم اللاعب خلال الموسم الماضي، قبل أن يرفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفنى السابق للأهلى ضمه ونجح العين الإماراتى فى التعاقد معه.