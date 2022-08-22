شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه المقاصة اليوم فى مهمة الهروب من شبح الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق غزل المحلة، الذى يتمسك بأمل البقاء بين الكبار، بنظيره مصر المقاصة الذى تأكد هبوطه للقسم الثاني، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 13 مباراة والهزيمة في مثلها، بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 15 محتلا المركز الأخير.

وكان غزل المحلة قد تعادل سلبيا أمام نادى الجونه فى مباراة جمعتهما فى الجولة 31 من مباريات الدورى الممتاز واقيمت المباراة على ملعب خالد بشارة ملعب نادى الجونة.

من جهته، صرف مجلس إدارة نادي غزل المحلة، برئاسة على العباسي، مكافآت اللاعبين المتأخرة سواء كانت فوزاً أو تعادلا، وذلك قبل مباراة مصر المقاصة وجاء قرار مجلس إدارة غزل المحلة بصرف مكافآت اللاعبين المتأخرة من أجل تحفيز اللاعبين قبل مباراة اليوم والتي سيحسم الفوز بها بقاء غزل المحلة في دوري الأضواء والشهرة بعيدًا عن نتائج الفرق الأخرى.

وأكد مصطفى عبده، المدير الفني لنادى غزل المحلة، أن الجمهور هو العامل الأساسى للنتائج الإيجابية للفريق، مشيدا بمساندة الجمهور لزعيم الفلاحين فى مباراته أمام الجونة الأخيرة ومشددًا على أهمية مباراة المقاصة القادمة، وأن المباراة تعتبر طوق نجاه للفريق المحلاوي، والثلاث نقاط هم أهم ثلاث نقاط فى الدوري.