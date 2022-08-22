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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دكّ باريس سان جيرمان حصون ليل بسبعة أهداف لواحد 7-1 الأحد 21 أغسطس، ضمن مباريات المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي.

كل ما تريد معرفته حول مباراة باريس سان جيرمان وليل

أقيمت وقائع المباراة على أرضية ملعب “بيير ماوروي” الخاص بفريق ليل، وأدارها تحكيميًا الحكم المحلي الفرنسي كليمنت توربين.

وتصدّر باريس سان جيرمان لائحة المسابقة بـ9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات، فيما تجمد رصيد ليل عند 4 نقاط بالمركز الـ12.

المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فرض نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله ثلاثية بدأها مبكرًا بالدقيقة الأولى، ثم في الدقيقتين 66 و87.

ولم يقل الجناح البرازيلي المخضرم نيمار أهمية عندما سجّل هدفين بالدقيقتين 43 و52. لكنه تميز بتقديم 3 تمريرات حاسمة.

أمّا الأرجنتيني ليونيل ميسي فقد اكتفي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27، وتقديم تمريرة حاسمة لمبابي في الهدف الأول.

ودخل المغربي أشرف حكيمي في السجلات التهديفية، بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 39، وتقديم تمريرة حاسمة لنيمار.

جدد فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، حامل اللقب عروضه الهجومية الفتاكة، بعد أن دك شباك ليل، الأحد، بسبعة أهداف ليخرج فائزا 7-1 في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الأول وتجمد رصيد ليل عند 4 نقاط.



وحافظ سان جيرمان على سجله خاليا من الهزائم في آخر 11 مباراة في الدوري.



ونجح الفريق الباريسي في افتتاح التسجيل بعد مرور 8 ثوان فقط عندما سدد الفرنسي كيليان مبابي الكرة من فوق الحارس جارديم، وعادل مبابي أسرع هدف في الدوري الفرنسي والذي كان مسجلًا باسم ميشال ريو بعد مرور 8 ثوان أيضًا عام 1992 في صفوف كاين، وأضاف الهدف الثاني الأرجنتيني لونيل ميسي عند الدقيقة 27، وسجل المغربي أشرف حكيمي الهدف الثالث عند الدقيقة 39، وأحرز البرازيلي نيمار الهدفين الرابع والخامس عند الدقيقتين 43 و52، وبذلك رفع نيمار رصيده إلى 5 أهداف في صدارة هدافي الدوري، واختتم مهرجان الأهداف مبابي بعد أن سجل الهدف السادس والسابع عند الدقيقة 66 و87.

أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه فريق ليل متفوقا برباعية نظيفة، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب "بيار موروا"، ضمن ثالث جولات الدورى الفرنسي.

سجل كيليان مبابي هدف باريس سان جيرمان الأول بعد مرور 8 ثوان فقط على بداية اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لينفرد بالمرمى ويضعها من فوق الحارس لحظة خروجه من مرماه.

وأكدت رابطة الدوري الفرنسي أن مبابي أصبح صاحب أسرع هدف فى تاريخ الدوري الفرنسي بالتساوى مع ميشيل ريو الذي سجل في 5 فبراير 1992 مع كاين أسرع هدف في تاريخ الدوري الفرنسي، بعد مرور 8 ثوان.

وأضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثانى أهداف الفريق الباريسي فى الدقيقة 29، وعزز النجم المغربي أشرف حكيمي تقدم الباسجي بالهدف الثالث فى الدقيقة 39.

وأختتم النجم البرازيلى نيمار رباعية باريس سان جيرمان فى الدقيقة 43 من زمن المباراة.



وبدأ باريس سان جيرمان اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ماركينيوس، راموس، وكيمبيمبي.

الوسط: فيراتى، فيتينيا، نونو مينديز وأشرف حكيمي.

الهجوم: مبابي، ميسي ونيمار.

ويتصدر سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فريق ليل فى المركز الثالث بالجدول برصيد 4 نقاط.

ويدخل سان جيرمان المباراة بهدف الانتصار ومواصلة سكة الانتصارات التى يحققها فى الموسم الجديد، بعدما انتصر فى أول مباراتين ببطولة الدوري المصري.

ونجح باريس سان جيرمان فى تحقيق الفوز بأول مباراة أمام كليرمونت فوت بخماسية نظيفة، وفى المباراة الثانية على مونبيليه بخماسية مقابل هدفين.

نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق انتصار كبير على ليل بسبعة أهدافٍ لهدفٍ، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الفرنسي.



وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب بيير ماوروي قد بدأ عن طريق كيليان مبابي بعد مرور 8 ثوانٍ فقط منذ صافرة البداية، وجاء هدف مبابي الذي يُعد الأسرع في تاريخ الدوري الفرنسي بعد تمريرة بينية رائعة من ليونيل ميسي.

وتمكن النجم الأرجنتيني ميسي من إضافة الهدف الثاني للفريق الباريسي في الدقيقة 27 من اللقاء، وذلك بعد لمسة رائعة بقدمه اليُمنى لكرة ملعوبة له داخل منطقة الجزاء.

وسجل اللاعب الدولي المغربي المُخضرم الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 39 من اللقاء بعد تمريرة بينية رائعة من زميله البرازيلي نيمار جونيور.