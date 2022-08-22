شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يواجه الكونغو فى البطولة الأفريقية برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب شباب مصر لكرة اليد، اليوم الاثنين، منتخب الكونغو فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية فى نسختها الـ29 للشباب لكرة اليد، والتى تستضيفها رواندا فى الفترة من 20 إلى 29 أغسطس الجارى. ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب اليد مع الجزائر الأربعاء بعد الحصول على راحة الثلاثاء.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية وصابر حسين مدير فنى وعمرو خليفة مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و محمد درنكى مدير اداري ودكتور ماجد مدحت طبيب الفريق الوطنى و المهندس محمد امام محلل الاداء الفنى للفريق الوطنى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - ادم البشرى - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - احمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - محمد رفاعى - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.

تضم المجموعة الأولى : منتخب تونس - منتخب المغرب - منتخب أنجولا - منتخب رواندا.

تضم المجموعة الثانية : منتخب مصر الوطنى - منتخب الجزائر - منتخب الكونغو - منتخب ليبيا.