شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يجهز بديل أموتو وأبو سليمة بعد غيابهما عن مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز حسام حسن، المدير الفنى للمصرى، عمرو مرعي لقيادة هجوم الفريق البورسعيدي فى مباراته المرتقبة أمام البنك الأهلي، بعد تأكد غياب أوستين أموتو بسبب الإيقاف، كما استقر الجهاز الفني على الدفع بأحمد علاء وهيثم لعيوني فى خط الظهر، فى ظل غياب إسلام أبو سليمة للإيقاف أيضاً.

ويعود حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، لقيادة الفريق من على مقاعد البدلاء، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى تعرض لها خلال الجولة 31، حيث قاد الفريق من المدرجات أمام الإسماعيلي في اللقاء الذى انتهى بفوز المصرى برباعية مقابل هدف، وذلك بسبب حصوله على 3 إنذارات.