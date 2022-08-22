شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا اليوم، الاثنين، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الخامسة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق البرتقالى مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن نونو الميدا قائمة المباراة التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للقاء.

ويبحث فاركو عن انتصار جديد يعدل مسار الفريق بجدول الدوري فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة، بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة سجله حسام عبد المجيد.

ويستعيد فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا جهود لاعبه أحمد الصغيرى فى مباراة المقاولون العرب بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب الصغيرى عن مباراة فاركو مع الزمالك لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة البنك الأهلى بالجولة قبل الماضية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 19.