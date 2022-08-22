شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل التحضير لمباراة إنبي بالدوري بدون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الاثنين بدون راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد الإسماعيلي التى انتهت بالتعادل بدون أهداف والمؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، من أجل بدء التحضير لمباراته ضد إنبي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه جيدا لمباراته ضد إنبي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وإنهاء الموسم بشكل جيد، من خلال دراسة الفريق البترولي بالفيديو لمعرفة نقاط القوة والضعف في صفوفه وأهم الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها إنبي في وضع خطته وطريقته في الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات، وفي اختراق دفاع المنافسين وكذلك في وضعية الدفاع، قبل تحديد الخطة التي سيلعب بها الأهلي في المباراة القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى جدد مفاوضاته مع المغربى سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.