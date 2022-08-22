3 مواجهات تفصل فيوتشر عن حسم المربع الذهبى فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر تحدياً قوياً عندما يصطدم بفريق بيراميدز في المباراة التى تجمع الفريقين فى الثامنة مساءً باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام، ويبحث فيوتشر عن استعادة الانتصارات من أجل حسم المربع الذهبي فى جدول مسابقة الدوري العام.

وطالب على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبى الفريق اعتبار المباريات المتبقية في الدوري مثل مباريات الكؤوس التى لا تقبل التعادل أو الهزيمة، خاصة أن الفريق يبحث عن انهاء الموسم الجارى فى المركز الرابع لتتويج جهود اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.

ويتبقى لفيوتشر 3 مباريات في الدوري العام، أمام بيراميدز والجونة والمقاصة على الترتيب، و رغم التعادل الأخير مع فريق سيراميكا، مازال فيوتشر يحكم سيطرته على المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 50 نقطة، إلا أن الفارق مع طلائع الجيش صاحب المركز الخامس، تقلص إلى نقطة واحدة، وهو ما بات يهدد تواجد فيوتشر في المركز الرابع في حالة خسارته لأي نقطة بالجولات المتبقية.

وجاءت مواعيد المباريات المتبقية لفيوتشر كالتالي: