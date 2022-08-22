شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات تفصل فيوتشر عن حسم المربع الذهبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
وطالب على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، لاعبى الفريق اعتبار المباريات المتبقية في الدوري مثل مباريات الكؤوس التى لا تقبل التعادل أو الهزيمة، خاصة أن الفريق يبحث عن انهاء الموسم الجارى فى المركز الرابع لتتويج جهود اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة.
ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 46 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.
ويتبقى لفيوتشر 3 مباريات في الدوري العام، أمام بيراميدز والجونة والمقاصة على الترتيب، و رغم التعادل الأخير مع فريق سيراميكا، مازال فيوتشر يحكم سيطرته على المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 50 نقطة، إلا أن الفارق مع طلائع الجيش صاحب المركز الخامس، تقلص إلى نقطة واحدة، وهو ما بات يهدد تواجد فيوتشر في المركز الرابع في حالة خسارته لأي نقطة بالجولات المتبقية.
وجاءت مواعيد المباريات المتبقية لفيوتشر كالتالي:
ـ فيوتشر وبيراميدز بالجولة 32: يوم 23 أغسطس
ـ فيوتشر والجونة بالجولة 33: يوم 26 أغسطس
ـ فيوتشر والمقاصة بالجولة 34: يوم 29 أغسطس.