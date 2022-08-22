شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يواجه تونس فى نهائي بطولة أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة مباراة نهائى بطولة أفريقيا لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة بين مصر وتونس على أرض الأخير، وسط منافسة شرسة بين كلا المنتخبين على اللقب.

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائي بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023 بعدما فاز على المغرب أيضا 3/0 فى ربع النهائى.

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن

المدير الفنى للفريق : هانى مصيلحى

المدرب العام : اسلام عثمان

المحلل التقنى : احمد سعيد

المدير الادارى : محمد رمضان

طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس

أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- احمد ياسر سعيد

٥- على وائل رؤوف

٦- احمد وائل قنديل

٧- حازم اشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.