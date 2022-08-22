شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تصفيات الفرق القومية للكاراتيه بمشاركة 38 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، تصفيات الفرق القومية للكاراتيه، والتى تقام بصالة استاد القاهرة، لاختيار العناصر التى ستمثل الكاراتيه فى البطولات المقبلة.

القائمة تضم 38 لاعباً ولاعبة وهم كل من: منيرة خالد ، منار خيرى ، منة سيد ، هاجر فتحى ، وميار هشام ، نور اكرم ، ندى محمد ، مريم محمد ، دينا أحمد ، ميسرة محمد ، جنا وليد ، نادية أسامة ، جنا حازم ، الاء ابراهيم ، ملك ناجى ، مريم عبد الرحمن ، جنة محمود ، ياسمين محمد ، منة الله محمد ـ اية أبراهيم ، حور أحمد ، فرح أحمد ، أحمد سامح ، عمر الطاهر ، يوسف هانى ، أحمد محمد ، عبد الله على ، عمر عماد ، محمد أشرف ، عمر محمود ، كريم وليد ، عمر احمد ، محمد محمود ، أحمد محمد ، محمود جابر ، على أسامة ، حازم احمد ، عمر محمد.

ويشارك منتخب الكاراتيه فى بطولة البريميرليج "الدورى العالمى" التى تقام بأذربيجان فى الفترة من 28 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب التى اعلنها الجهاز الفني والمقرر مشاركته فى البطولة 13 لاعب ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين.

القائمة تضم كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، احلام حمدى، دهب ياقوت ، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، و محمد صلاح، وعلى الصاوى، و طه طارق، وعبدالله ممدوح، عبدالله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.