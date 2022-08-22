شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يجتمع بلاعبى سموحة لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لفريق سموحة، جلسة خاصة مع اللاعبين، خلال استعدادات الفريق لمواجهة الجونة، فى إطار منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدورى.

وأكد عبد الحميد بسيونى للاعبين، أن الوضع الحالى لا يليق باسم سموحة، ولا بد من بذل الجهد وتصحيح الأخطاء التى يقع فيها الفريق من أجل استعادة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة.

وقال مدرب سموحة، إن مواجهة الجونة ستكون صعبة جدا نظرا لحاجة المنافس للثلاث نقاط للهروب من الهبوط مما يزيد من صعوبتها، وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز للحفاظ على المركز الثالث ومحاولة إنهاء الموسم فى أفضل مركز، مؤكدا أن الـ9 نقاط الباقية ستكون هدفا والإصرار على عدم التفريط فيها.

وقرر مجلس الإدارة بسموحة خصم 25 ألف جنيه من المستحقات المالية لكل لاعب والمطالبة بتصحيح الأوضاع وعودة الروح والنتائج الجيدة خلال اللقاءات المتبقية من عمر مسابقة الدورى وكأس مصر.

ويحتل سموحة المركز السادس في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سموحة في 10 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 40 هدفا واستقبلت شباكهم 43 هدفا.