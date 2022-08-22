ناصر عباس: فى لقاء الأهلى والإسماعيلى الحنفى يطبق المعايير بشكل صحيح

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي والإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من عمر الدوري المصري الممتاز، في نسخته الـ63، لينحصر الصراع على درع البطولة بين الزمالك وبيراميدز، علما بأن فوزا واحدا فقط للفريق الأبيض يعلن تتويجه رسميا باللقب.

المباراة: الأهلى × الاسماعيلى

المسابقة: الجولة 18 المؤجلة من الدورى المصرى

النتيجة: التعادل السلبى

حكم الساحة: محمد الحنفى

مساعد أول: أحمد حسام

مساعد ثان: يوسف البساطى

حكم رابع: أحمد حمدى

حكام الـVAR: عمرو الشناوى، مصطفى عطيه

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا تمكن طاقم التحكيم بالعبور بها بنجاح نتيجة التفاهم واليقظة واحتساب المخالفات بمعايير واحدة وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 8 من الشوط الأول مطالبة من لاعبى الاسماعيلى بركلة جزاء لصالح محمد مدبولى، الحكم يشير باستمرار اللعب لعدم وجود المخالفة والقرار صحيح نتيجة سقوط لاعب الاسماعيلي نتيجة الالتحام العادى، والـVAR يؤكد صحة قرار الحكم.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 88 مطالبة من لاعبى الأهلى بركلة جزاء لصالح محمد محمود، الحكم يشير باستمرار اللعب والقرار صحيح والمخالفة على لاعب الأهلى محمد محمود نتيجة ركل قدم لاعب الإسماعيلي.

اللياقة البدنية: استغلال جيد لجميع عناصر اللياقة البدنية على مدار شوطى اللقاء.

العقوبات: أنذر الحكم لاعب الاسماعيلي محمد مدبولى للتهور.

الحكام المساعدون: أداء جيد للحكام المساعدين وتعاون ممتاز وتميز فى جميع الاختبارات

الـVAR: لا توجد حالات تستدعى تدخل حكم الـVAR