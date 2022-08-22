شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يصرف مكافأة الفوز على البنك الأهلي للتحفيز قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي رئيس النادي، وتحفيزا للاعبين صرف مكافأة الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي باستاد الإسكندرية ضمن الجولة الـ31 بالدوري الممتاز وحصد نقاطها الثلاث لسيد البلد قبل مباراة الزمالك القادمة يوم الثلاثاء القادم ضمن الجولة 32 والتي ستقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وطلب رئيس النادي من اللاعبين مواصلة العروض الطيبة وتقديم مباراة تليق بزعيم الثغر خلال اللقاء القادم، وذلك لتحسين وضع الفريق وتكون مكافأة الفوز في المباراة السابقة حافزا ودعما للاعبي الفريق والجهاز الفني.

واستقر الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة محمد عمر، على السفر للقاهرة بـ22 لاعبا لمباراة الزمالك والمقرر إقامتها الثلاثاء القادم ضمن الجولة 32 بالدوري المصري الممتاز على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وجاءت اختيارات الجهاز الفني للاعبين كما يلي : محمد عبد المنصف – صبحي سليمان – فارس السيد - عبد الله نصيب – السيد سالم – محمود شبانه- كريم يحيى – عبد الغني محمد – محمد مجدي – صبري رحيل – هشام صلاح - مورو ساليفو – مروان عطية – أحمد ميسي – احمد راشد – فوزي الحناوي – أحمد نبيل مانجا – خالد الغندور – سعيدو سمبوري – مابولولو – بنجامين بواتينج – إبراهيم حسن.

وقرر الجهاز الفني، بقيادة محمد عمر المدير الفني، إقامة التدريبات الختامية للمباراة اليوم على ملعب النادي بسموحة ظهرا وبعد تناول وجبة الغذاء يسافر الفريق لمعسكر في القاهرة حتى موعد المباراة يوم الثلاثاء.

ويوجد توجه من الجهاز الفني بالعودة لطريقة 5 -3- 2 أمام الزمالك لتامين الدفاعات وتضييق مساحات الملعب على مفاتيح اللعب الكثيرة بنادي الزمالك.

ويعتمد الفريق على الرقابة اللصيقة لنجوم القلعة البيضاء واستغلال الروح المعنوية العالية للاعبين بعد الفوز الكبير على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة.

وشهدت القائمة عودت سعيدو سمبورى للتشكيلة الأساسية عقب انتهاء الإيقاف.