حمزة الجمل: وضعنا بذرة تكوين فريق الإسماعيلى وكنا أفضل من الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، أن فريقه كان الأفضل فى مباراة الأهلى، وسيطرنا على معظم مجريات المباراة، التى انتهت بالتعادل السلبى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى.

وقال حمزة الجمل، فى تصريحات بعد المباراة فى لقاء مع أون تايم سبورتس: "دربنا الأهلى بشكل جيد جدا وكنا الأفضل طوال الـ90 دقيقة وأهدرنا العديد من الفرص الكفيلة بإنهاء المباراة لصالحنا".

وأضاف حمزة الجمل: "طورنا جميع اللاعبين ومستواهم الحالى يؤكد ما أقوله، ونجحنا فى مهمتنا بنسبة 100% بإنقاذ الفريق من دوامة الهبوط وأنقذنا الإسماعيلية من كابوس كبير عاشته الجماهير، ووضعنا بذرة لتكوين فريق الإسماعيلى لعدم المعاناة مرة أخرى".

وتابع مدرب الإسماعيلى: "أشكر كل الجهاز اللى تعب معايا واللاعبين على المجهود الكبير الذى بذل من أجل الوصول لهذا المستوى".

واختتم حمزة الجمل: "كل تركيزى كان مع الفريق ولا أنشغل بأى شىء يقال وأقوم بدراسة المنافسين بشكل جيد حتى أصل إلى هذه النتائج وبعدنا عن الهبوط".

بهذه النتيجة، يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 64 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20، فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 37 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 35.