شيكابالا لجماهير الزمالك: حققنا الكأس وباقي خطوة على تحقيق الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وجه محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الزمالك، رسالة إلى رئيس النادي خلال اجتماع الأخير باللاعبين قبل بداية التدريبات، استعدادا لمواجهة الاتحاد في الدوري.

وقال شيكابالا موجها حديثه لمرتضى منصور عبر مقطع بثته قناة الزمالك:" كما وعدناك في وقت سابق أن نفوز بالكأس وفزنابه "واحنا قد كلمتنا"، حققنا الكأس وباقي خطوة على تحقيق الدوري، وإن شاء الله نقدر نفرحك ونفرح جماهير الزمالك".

ويستعد الزمالك لمواجهة أمام الاتحاد السكندري، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 بدوري we المصري.

ويحتاج فريق الزمالك لتحقيق الفوز أمام الاتحاد ليتوج رسميا بطلا للدوري للموسم الثاني على التوالي، ليجمع بين ثنائية الدوري والكأس في اخر موسمين.

وقبل مواجهة الاتحاد، يملك الزمالك 75 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، وبفارق 7 نقاط عن اقرب ملاحقيه بيراميدز صاحب المركز الثاني.