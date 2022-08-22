مرتضى منصور للاعبي الزمالك: غيرتم خريطة المنافسة مع فيريرا.. ولا تفكروا في المكافأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على صعوبة المواجهة المقبلة لفريقه في الدوري أمام الاتحاد، لافتا ان البطولة لم تحسم رسميا حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمواجهة أمام الاتحاد السكندري، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 32 بدوري we المصري.

وقال منصور في تصريحات بثتها قناة نادي الزمالك:" أشكر المدرب البرتغالي فيريرا المحترم، الذي تولى مهمة الفريق وهناك فارق 8 نقاط، وبفضل الله وجهده والأخوة البرتغاليين وباقي الجهاز الفني وأمير مرتضى واللاعبين الأبطال وصلنا أن القطار "بيهدي وداخل على محطة سيدي جابر".

وأضاف:" في نفس المكان قلت لكم لا تنظروا إلى الأهلي أو بيراميدز، وكانت المواجهات المباشرة لصالح الأهلي حتى تمكنا من تخطي الخصم بـ 10 نقاط".

وتابع:" أمامكم مباراة هامة والدوري لم ينتهي رسميا حتى الآن، أمامكم لقاء مهم اسعدوا الجماهير، والاتحاد فاز في اخر مباراة له قبل مواجهة الزمالك فهو فريق محترم ويملك مدرب مميز".

وواصل:" لا تفكروا في المكافأة لأنها ستكون احلام، وأقول لجمهور الزمالك نحن نحاول زيادة عدد الجماهير في مباراة الاتحاد لكن هذا لا يفرق معنا، لو موجود 10 افراد في الاستاد ومعنا التوفيق سنفوز".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته:" أنتم غيرتم خريطة المنافسة مع هذا الرجل والناس حاليا تستمتع بكل مباراة لكم، ونحن نقدر الجهد المبذول والحمد لله انكم واقفين على أقدامكم حتى الآن رغم ضغط المباريات ".