قمة البحث عن الانتصار الأول.. ليفربول يصطدم بمانشستر يونايتد في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يشهد يوم الإثنين، قمة الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بين فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد.

ويدخل ليفربول مواجهة يونايتد، وهو يحتل المركز الخامس عشر برصيد نقطتين من تعادلين.

وعلى الجانب الأخر، يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع عشر بدون نقاط بعد خسارته في أول جولتين.

وتعادل ليفربول في الجولة الأولى مع فريق فولهام بنتيجة (2-2)، قبل تعادله في الجولة الثانية مع كريستال بالاس بنتيجة (1-1).

وحقق مانشستر يونايتد اسوأ انطلاقة له في الدوري الإنجليزي، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام برايتون بنتيجة (2-1)، قبل أن يسقط أمام برينتفود بهزيمة ثقيلة (4-0).

ويبحث كلا الفريقين عن الانتصار الأول لهما في "بريميرليج" خلال هذا الموسم، حيث فقد ليفربول 4 نقاط في أول جولتين، بينما خسر اليونايتد 6 نقاط.

ويرغب فريق ليفربول في الثأر من مانشستر يونايتد، بعد الخسارة أمام الشياطين الحمر في مباراة ودية في الموسم التحضيري قبل بداية الموسم الحالي بنتيجة (3-0).

ويمتلك محمد صلاح في جعبته 9 أهداف خلال مشاركته في كلاسيكو إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد بالتساوي مع الأسطورة ستيفين جيرارد لاعب ليفربول السابق، وفي حال تسجيل هدف ينفرد الفرعون بصدارة هدافي الكلاسيكو الأكبر والأعرق في إنجلترا.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي ليفربول التاريخيين في بريميرليج، برصيد 119 هدف، وبالتساوي مع مايكل أوين الذي سيهبط إلى المركز الرابع إذ سجل صلاح أي هدف مع الريدز.

بطاقة المباراة

الفريقان: مانشستر يونايتد وليفربول.

الحدث: الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

التاريخ: 22 أغسطس 2022

التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة: بي إن سبورتس بريميوم 1

الملعب: أولد ترافورد