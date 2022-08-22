في ليلة تألق ليفاندوفسكي.. برشلونة يكتسح سوسيداد

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز فريق برشلونة على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين خلال الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة الرابعة محتلا المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند النقطة الثالثة محتلا المركز العاشر.

بدأ برشلونة المباراة سريعا وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الأول قبل مرور الدقيقة الأولى بعد تمريرة سحرية من بالدي.

وتعادل سوسيداد سريعا بهدف رائع عن طريق إيزاك في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وأحرز برشلونة الهدف الثاني، عن طريق عثمان ديمبلي، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبرشلونة، بعد جملة أكثر من رائعة انتهت بالكرة في الشباك، في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 78 سجل أنسو فاتي الهدف الرابع لبرشلونة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال سوسييداد على النحو التالي:

حراسة المرمي: اندريه تير شتيجن

خط الدفاع: اراخو، كريستينسن، إيريك جارسيا، بالدي

خط الوسط: جافي، فيرينكي دي يونج، بيدري

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس، عثمان ديمبلي

دكة البدلاء: جيرارد بيكيه، انسو فاتي، ممفيس ديباي، بيانيتش، أوباميانج، جوردي ألبا، فرانك كيسي، بابلو توريس، رافينيها، سيرجيو روبرتو.

ملخص المباراة..

بدأ برشلونة المباراة سريعا وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الأول قبل مرور الدقيقة الأولى بعد تمريرة سحرية من بالدي.

وتعادل سوسيداد سريعا بهدف رائع عن طريق إيزاك في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

في الدقيقة 26 جاءت تسديدة قوية من ميكيل ميرينو لاعب فريق سوسيداد من يسار منطقة الجزاء أبعدها الحارس مارك تير شتيجن من يسار مرماه فتابعها كوبو بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

كرة عرضية من جهة اليمين في الدقيقة 44، قابلها ديفيد سيلفا بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء أبعدها الحارس مارك تير شتيجن من اسفل يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين.

وألغى حكم اللقاء هدف التقدم لسوسيداد بداعي التسلل بعد التأكد من تقنية الفيديو في الدقيقة 51.

وأحرز برشلونة الهدف الثاني، عن طريق عثمان ديمبلي، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبرشلونة، بعد جملة أكثر من رائعة انتهت بالكرة في الشباك، في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

في الدقيقة 78 سجل أنسو فاتي الهدف الرابع لبرشلونة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.