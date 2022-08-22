"حد يحط البنزين جنب النار".. الكومي يعلق على أزمة جماهير الإسماعيلي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

علّق يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، على الأحداث التي شهدتها قبل موقعة الإسماعيلي والأهلي في إطار الأسبوع المؤجل من الجولة الـ18 بمسابقة دوري We المصري.

وانتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح هجوم بعض من جماهير الإسماعيلي على حافلة جماهير الأهلي.

وقال الكومي في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" مساء الأحد :"كان يوجد 3 أتوبيسات تخص جماهير الإسماعيلي في الاستراحة".

وتابع :"سائق أتوبيس الأهلي توجه نحو جماهير الإسماعيلي وتم تصوير البعض وهم يوجهون إشارات غير لائقة (حد يحط البنزين جنب النار)".

وأنهى الكومي :"تم إلقاء القبض على 6 مشجعين أبرياء من جانب جمهور الإسماعيلي".

وكانت رابطة الأندية علقت على أحداث جماهير الإسماعيلي والأهلي، حيث نشرت الرابطة بيانًا رسميًا أوضحت من خلالها أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة عقب المباراة. طالع التفاصيل

وكانت مباراة الأهلي والإسماعيلي انتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

وفقد الأهلي فرصة المنافسة على الدوري رسميًا بعدما أصبح رصيد الفريق الأحمر 64 نقطة بفارق 11 نقطة عن الزمالك قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، في المقابل أصبح رصيد الإسماعيلي 37 نقطة في المركز التاسع.