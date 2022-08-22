سواريش: الآن تمكنت من معرفة قدرات كل لاعب بالأهلي.. وسأقدم تقريرًا حساسًا للخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق ريكاردو سواريش، المدير الفني لفريق الأهلي على تعادل فريقه أمام الإسماعيلي، بدون أهداف، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 بدوري we المصري.

وقال سواريش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبتهم بتحسين الأداء وبالفعل كنا أفضل من الإسماعيلي في الشوط الثاني وحافظنا على التنظيم الدفاعي".

وأضاف:" الخصم لم يكن له أي خطورة واضحة في الشوط الثاني من المباراة، وأضعنا عدة كرات مؤثرة أمام مرمى الإسماعيلي:".

وتابع:" أود أن أشكر لاعبي الأهلي وأحيهم على قدرتهم في العمل وفخور باللاعبين الصغار، وأمر مهم أن يقدم هؤلاء اللاعبين مثال طيب وهم يقاتلوا من أجل الأهلي في الملعب".

وأكمل:" حاليا نخلق ظروف حتى يكون المستقبل أفضل للأهلي، وإشراك اللاعبين أمر يجب عمله بحساسية شديدة حتى نمنحهم الظروف التي تسمح لهم ان يظهروا بشكل جيد، لكن في النهاية فهم يستحقوا احترامي وتقديري".

واستطرد: "حاليا تمكنت من معرفة كل اللاعبين وما هي ظروفهم وقدرات كل لاعب، وعرفت أيضا شخصية وعيوب كل لاعب".

وواصل:" سأعطي تقريرا للإدارة به معلومات حساسة وهذا سيكون بيني وبين رئيس النادي فهو يعرف وجهة نظري والأخطاء التي نقع بها وما يجب عمله حتى نصلح تلك الأخطاء حتى نكون الموسم القادم اقوى وننافس".

وأوضح:" قطعنا خطوات عدة في الطريق الذي دخلناه منذ فترة، حتى لو اتعرض لبعض الاتهامات ليس لدي اي مشكلة فأنا مدرب ويجب أن أكون جاهز لهذه الانتقادات والأهم هو مستقبل الأهلي، وبدلا من أن افكر في نفسي شرحنا كيف يمكن أن نسير بشكل أفضل ولا أفكر في مصلحة شخصية لأن الأهلي فوق الجميع".

وأتم:"واثق ان هذا افضل طريق للنادي الأهلي، وما استطيع أن أعد به وهذا منذ قدومي أن يكون هناك جدية عالية واحترافية عالية وطموح عالي جدا، بعد ذلك المستقبل أمامكم والنتائج هي من ستحكم وانا جاهز لذلك".