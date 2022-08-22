روما يكشف حجم إصابة لاعبه الهولندي فينالدوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي روما الإيطالي، مساء اليوم الأحد، تعرض لاعبهه الهولندي جورجينو فينالدوم لكسر في عظام الساق، خلال مشاركته في تدريبات الفريق.

وجاءت إصابة اللاعب الهولندي فينالدوم خلال مشاركته مع روما في التدريبات اليومية، بعد أسبوعين فقط من انضمامه لنادي العاصمة الإيطالية.

وأكد نادي العاصمة الإيطالية روما، أن فينالدوم سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الأيام المقبلة.

ونجح فريق روما الذي يتولي تدريبه البرتغالي جوزيه مورينيو في ضم اللاعب الهولندي فينالدوم لمدة موسم قادما مع باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة.

وحل فينالدوم كبديل خلال مباراة فريقه الماضية أمام ساليرنيتا، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإيطالي والتي حسمها فريق العاصمة الإيطالية بنتيجة هدف دون رد.