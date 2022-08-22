تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد مباريات منتخب الناشئين، في بطولة كأس العرب المقامة بالجزائر.

وستقام بطولة كأس العرب للناشئين، في الجزائر في الفترة من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين، منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان.

وجاءت المواعيد كالتالي:

منتخب مصر ضد منتخب السعودية، يوم الأربعاء المقبل 24 أغسطس، في تمام السابعة مساءً.

منتخب مصر ضد منتخب لبنان، يوم السبت المقبل 27 أغسطس، في تمام الرابعة مساءً.

منتخب مصر ضد منتخب سوريا، يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس، في تمام السابعة مساءً.

وجاءت قائمة منتخب الناشئين كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، عمر كامل، نور عمر.

خط الدفاع: محمد نبيه وعبدالرحمن علي وأحمد محمد عابدين وعلي نوفل ومحمد سمير ومحمد عبدالمنعم.

خط الوسط: يوسف إسلام ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالناصر وإبراهيم عادل ومحمد وليد وعلي إيهاب وهشام مصطفى ومحسن أشرف وعمر سيد معوض وعمر

خضر وأحمد فؤاد.

خط الهجوم: حسام عادل وأيمن أمير عبد العزيز.