التعادل السلبي يخيم على نتيجة مواجهة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

خيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة الأهلي والإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 بدوري we المصري.

وبتلك النتجة، رفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى 37 نقطة بالمركز التاسع.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

" مصطفى شوبير - محمد عبد المنعم- محمود متولي- كريم فؤاد- محمد أشرف- محمد أحمد شرقية- محمد فخري- ميدو نبيل - زياد طارق- لويس ميكيسوني- أحمد سيد غريب".

بينما يلعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من:

" محمد فوزي- محمد دسوقي – محمود عبد العاطي دونجا – محمد نصر – عصام صبحي- محمد مخلوف – محمد عادل- أحمد مصطفي – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي- خالد النبريصي".

أحداث المباراة

وحاول أحمد مدبولي لاعب الإسماعيلي استخدام مهارته في الدقيقة 8 ليخترق بعد ذلك دفاع الأهلي ويسقط داخل منطقة الجزاء، وسط مطالبة بركلة جزاء، لكن الحكم قرر استئناف اللعب دون احتساب اي اخطاء.

وكاد أن يستغل مدبولي عرضية ارضية مرسلة من الجانب الأيسر في الدقيقة 20، لكن الحارس مصطفى شوبير خرج والتقط الكرة قبل وصولها لأقدام لاعب الإسماعيلي.

وحاول عبدالرحمن مجدي استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 29، لكن تسديدته استقرت في يد الحارس مصطفى شوبير.

ومع بداية الشوط الثاني قرر ريكاردو سواريش الدفع بالثلاثي حسام حسن، أحمد عبدالقادء، أحمد سيج عبد النبي بدلا من أحمد سيد غريب، زياد طارق ومحمد شرقية.

وفي الدقيقة 48 أهدر محمد أشرف هدفا محققا بعدما انفرد بالحارس محمد فوزي ليسدد الكرة في يده لتخرج إلى ركلة ركنية.