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برشلونة يتجاوز عقبة ريال سوسييداد وفياريال يهزم أتلتيكو مدريد

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المنامة - ياسر ابراهيم - تمكّن من تجاوز عقبة مستضيفه ريال سوسييداد بنجاح بعد تغلّبه عليه بأربعة أهداف لواحد الأحد في المرحلة الثانية من منافسات لكرة القدم. 

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الكاتالوني كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (1 و69) والفرنسي أوصمان ديمبيلي (66) وأنسو فاتي (79). 

في المقابل وقّع السويدي ألكسندر إيساك هدف أصحاب الأرض الوحيد (6). 

ورفع البلوغرانا رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادله في المرحلة الافتتاحية من الليغا مع ضيفه رايو فاليكانو دون أهداف. 

بينما تجمدّ رصيد سوسييداد عند 3 نقاط من فوز في المرحلة الأولى على قادش بهدف دون مقابل. 

وفي مباراة أخرى حقق فياريال فوزا ثمينا على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد. 

وسجّل ييريمي بينو (73) وجيرارد مورينو (90+7) هدفي فريق "الغواصات الصفراء". 

ورفع فياريال رصيده إلى 6 نقاط في حين تجمّد رصيد أتلتيكو مدريد عند 3 نقاط. 

وكان أتلتيكو مدريد قد أنهى اللقاء منقوصًا من خدمات لاعبه ناهويل مولينا الذي تلقّى البطاقة الحمراء في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع (90+4). 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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