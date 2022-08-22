باريس سان جيرمان يقسو على ليل ويكتسح شباكه بسباعية

المنامة - ياسر ابراهيم - حقّق باريس سان جيرمان فوزًا باهرًا على مستضيفه ليل (7-1) اليوم الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجلّ للفريق الباريسي كل من كيليان مبابي (1 و66 و87) والأرجنتيني ليونيل ميسي (28) والمغربي أشرف حكيمي (39) والبرازيلي نيمار (43 و52).

في المقابل بصم جوناثان بامبا على الهدف الوحيد لأصحاب الأرض (54).

ورفع فريق العاصمة الفرنسية، حامل اللقب، رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الليغ 1 محقّقًا العلامة الكاملة إلى حد الآن بعد انتصاره في مباراتيه الأوليين على كل من كليرمون (5-0) ومونبلييه (5-2).

في المقابل تجمّد رصيد ليل عند 4 نقاط بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على أوكسير (4-1) وتعادله في الثانية مع نانت (1-1).

وعادل مبابي أسرع هدف في تاريخ المسابقة المحلية والذي كان مسجلاً باسم ميشال ريو بعد مرور 8 ثوانٍ أيضاً بقميص كون في مرمى كان في 15 فبراير 1992.

وتعدّ الخسارة هي الأقسى لليل على أرضه في تاريخ الليغ 1.

(بي إن سبورت)