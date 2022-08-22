الامارات | مبادرة المعسكر الصيفي تختتم محطة نادي الجزيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي الجزيرة فعاليات المعسكر الصيفي، الذي أقيم من 15 وحتى 18 الجاري، بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية، للفئة العمرية من 4 إلى 13 سنة، وسط أجواء شهدت إقبالاً من الأطفال الذين استمتعوا بالأنشطة المختلفة، فيما ستستكمل فعاليات المعسكر الصيفي في 22 وحتى 25 من الشهر ذاته في نادي الوصل.

وانطلقت فعاليات المعسكر خلال العطلة الصيفية للمدارس، بداية من شهر يوليو، على أن تكون مفتوحة لجميع العائلات المقيمة في الدولة، بين أيام الإثنين والخميس من كل أسبوع.