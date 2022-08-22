الامارات | لاعبو الإمارات يحرزون 13 ميدالية في «دولية دبا لبناء الأجسام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعبو الإمارات 13 ميدالية ملونة في اليوم الأول من بطولة دبا لبناء الأجسام، المقامة منافساتها في فندق ميدان بدبي، وينظمها مركز دبا لبناء الأجسام بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وجاءت ميداليات الإمارات بواقع أربع ذهبيات وخمس فضيات وأربع برونزيات في منافسات الفيزيك والماسكولار والبودي ستايل.

وحل لاعبو إيران في المركز الثاني بذهبيتين والمغرب جاءت ثالثة بذهبية واحدة.

وفي فئة بودي ستايل أحرز لاعب الإمارات عبدالله علي مسعود جائزة، بينما نال جائزة ولقب (بطل الأبطال) في فئة ماسكولار لاعب الإمارات إبراهيم عبدالرحمن الدوسري، وفي (بطل الأبطال) للفيزيك فاز الإيراني رضا محمود حجاري.

وتوّج الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام محمد عبدالرحيم المري، عدداً من الفائزين بحضور رئيس اللجنة المنظمة سالم خميس الصريدي، وأعضاء اتحاد بناء الأجسام أحمد جوهر، ومحمد شاهين الحوسني، وأحمد بن ظبوي، وفيصل الغيص الزعابي، وذلك بمشاركة أكثر من 200 لاعب في المنافسات.

وقال محمد المري في تصريح صحافي: «سعداء للمشاركة الفاعلة والتنظيم المميز للبطولة، ووجود لاعبين أقوياء ومميزين في مختلف الفئات، ما أعطى للبطولة صورة فنية قوية، ونتطلع إلى أن تواصل هذه البطولة تصاعدها المميز».