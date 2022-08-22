الامارات | بعثة البطائح تعود إلى الإمارات.. وراحة 48 ساعة للاعبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت بعثة فريق البطائح إلى الإمارات في الساعات الأولى من فجر أمس، قادمة من تركيا، حيث أقام النادي معسكراً تحضيرياً، تأهباً لخوض مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

ومنح مدرب الفريق، البرازيلي كايو زاناردي، اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يعودوا إلى مواصلة برنامجهم التحضيري غداً.

وخاض البطائح في المعسكر الخارجي أربع مباريات ودية، خسر فيها من الباطن السعودي (1/2)، وفاز على الخليج السعودي (1/0) وتعادل أمام الساحل الكويتي (2/2)، قبل الفوز على سترة البحريني (3/1).