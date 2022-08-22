الامارات | أكاديميات الكرة الخاصة.. «منجم» مواهب والأسعار أبرز سلبياتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجمع رياضيون على أهمية أكاديميات كرة القدم الخاصة المنتشرة على مستوى الإمارات، وأشاروا إلى أنها تعالج سلبيات وقصور عمل الأندية في العديد من الأمور المتعلقة باللاعبين والاهتمام بهم، إضافة إلى مرونة المواعيد والاهتمام الكبير الذي قد لا يجده ولي الأمر في الأندية، كما أنها توفر احتكاكاً قوياً بين مختلف الجنسيات، ولا ترفض أي لاعب، وتوفر له الاهتمام لتطوير مستواه، واعتبروها منجم مواهب للأندية، بينما شدّدوا على عدد من السلبيات التي ترافق عملها، وضرورة معالجتها، من ذلك ارتفاع رسوم الاشتراك والتركيز على الربحية أكثر، وعدم وجود رقابة على عمل بعضها، كذلك قلة عدد التدريبات، واقتصار بعضها على ملاعب مؤجرة، وعدم وجود مدربين متفرغين في عدد منها.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أنه نظراً لكثرة الأكاديميات أصبح ولي الأمر يبحث عن النموذج الأمثل والأكاديمية الأفضل التي يلحق بها ابنه . ويقيم مجلس دبي الرياضي سنوياً دوري الأكاديميات الخاصة، ويستمر خمسة أشهر إيماناً منه بأهمية هذه الأكاديميات في دعم منظومة كرة القدم، والاستفادة القصوى منها في دوري يشهد مشاركة فرق من أندية دبي أيضاً، لضمان احتكاك قوي مع الأكاديميات.

استقطاب اللاعبين

وقال مدير منتخب الإمارات للكرة الشاطئية بدر حارب، إن مستوى البطولات التي تنظمها، واستقطاب أندية متعددة للاحتكاك بها من العالم، ومن أندية الإمارات يحقق الاستفادة المطلوبة للأطفال خصوصاً المرحلة بين 12 و14 سنة. وهذا ما يجعل عملية اكتشاف المواهب تختصر الكثير من الوقت، وتستفيد منها الأندية.

وتابع: «نظراً لأهمية الأكاديميات ودورها في استقطاب اللاعبين وأيضاً تحقيقها جانباً ربحياً مهماً، وجدنا العديد من الأندية قامت بتأسيس أكاديميات خاصة، لجذب العديد من اللاعبين من مختلف الجنسيات، وتقوم بالاستفادة الفنية منها من خلال تنظيم مباريات وبطولات مشتركة، وقد تعمل على اكتشاف لاعبين موهوبين».

وشدّد مدير فريق النصر السابق خالد عبيد، على أهمية الأكاديميات الخاصة من ناحية التعليم والتأثير بشكل مختلف ومباشر، وأنها عملية مشتركة بين الربح وتقديم خدمة مميزة، وقال: «تقدم الأكاديميات ميزة مختلفة تماماً عن الأندية وهي مسألة توقيت التدريب حيث تكون هناك مرونة في المواعيد؛ فتكون مسائية وبعد العصر على عكس الأندية التي تتدرب في موعد واحد فقط، كما أن الأكاديميات فيها التخصص والاحترافية بشكل أكبر بكثير من الأندية، إضافة إلى مواصلة التطور والعمل حتى تتفوق على الأكاديميات الأخرى، كما أن هناك أكاديميات تقوم بفترات معايشة للاعبيها في الأندية الأوروبية وهذا بالتأكيد لا يوجد في الأندية. وكشف أن الأكاديميات تشهد وجود أولياء الأمور باستمرار وهو ما يمثل عاملاً مهماً للاعبين والمدربين أيضاً للتخطيط السليم لأبنائهم».

من دون ضغوط

وأكد من جانبه المدرب السابق في المراحل السنية لأندية الوصل وشباب الأهلي والجزيرة محمد عفيفي، أن هناك اختلافاً كبيراً بين العمل في الأندية والأكاديميات، وأوضح: «الأندية تقوم باختيار اللاعبين بعناية، عكس الأكاديميات التي تقبل أي لاعب وتقوم بعد ذلك بتصنيفهم طبقاً لمستواهم».

وقال: «نوعية العمل مختلفة تماماً كما أن المدرب في الأندية مطالب بالمنافسة مبكراً ومن أول موسم طبقاً لاختياراته، على عكس العديد من الأكاديميات التي قد تغيب عن المنافسة ولا تظهر إلا في مباريات محددة على مدار العام، الأكاديمية الخاصة بنسبة كبيرة تخضع لفكر مالكها، حيث يتم وضع البرنامج التدريبي من دون رقابة على عكس الأندية والمدربين هناك، وجميعهم يعملون تحت ضغط النتائج».

وتابع: «بداية الأكاديميات الخاصة كانت لمحاولة إيجاد مكان للاعبين من الجنسيات المختلفة ليمارسوا كرة القدم، وفي هذه الفترة وقبل اعتماد نظام الرخص الآسيوية قامت الأكاديمية الألمانية التي تعمل في هذا المجال منذ عام 2008، بتنظيم دورات تدريبية في الإمارات وإلحاق أكثر من 29 مدرباً بها عن طريق المحاضر الألماني بيتر شنايدر، مؤسس الأكاديمية، العمل مختلف تماماً بين النادي والأكاديمية ولكل مكان إيجابيات وسلبيات».

إيجابيات الأكاديميات

■ مرونة مواعيد التدريبات.

■ الاحتكاك القوي بجنسيات مختلفة.

■ سهولة التواصل المباشر بين ولي الأمر والأكاديمية.

■ التحسين والتطوير المستمر لكسب ثقة أولياء الأمور.

■ عدم رفض أي لاعب يريد الانضمام إلى الأكاديمية.

أبرز السلبيات

■ ارتفاع رسوم الاشتراك والتركيز على الربحية أكثر.

■ عدم وجود رقابة على عمل بعضها.

■ قلة عدد التدريبات، واقتصار بعضها على ملاعب مؤجرة.

■ عدم وجود مدربين متفرغين.