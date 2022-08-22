الامارات | «الزعيم» يواصل نغمة الفوز في «دولية العين للكرة الطائرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فريق العين على نغمة طريق الانتصارات في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة، وذلك بانتصاره على الأهلي السعودي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، لينجح بذلك «الزعيم» في تحقيق فوزه الثالث في أربع مباريات في البطولة المقامة على الصالة «البنفسجية» باستاد خليفة بن زايد، في وقت واصل فيه المنتخب السعودي قبضته على صدارته للترتيب بفوزه على العربي الكويتي، في حين تكبد الجيل الصاعد خسارته الرابعة توالياً في البطولة، وجاءت أمام الزمالك المصري.

وفرض «الزعيم» سيطرته على المواجهة مبكراً وحسم الشوط الأول لمصلحته 25-19، فيما فاز الأهلي السعودي بالشوط الثاني 25-20، لكن العين استطاع كسب الشوط الثالث بواقع 25-18، وشهد الشوط الرابع ندية كبيرة قبل أن يحسمه «البنفسجي» لمصلحته بنتيجة 32-30 ليفوز بذلك بالمباراة.

وكان العين استهل مشواره في البطولة بفوزه على الجيل الصاعد بنتيجة 3-1، وخسر أمام المنتخب السعودي 2-3، وعاد لسكة الانتصارات في مواجهة العربي الكويتي 3-1، قبل أن يواصل صحوته بالفوز على فريق الأهلي السعودي.

يُذكر أن المنتخب السعودي حقق العلامة الكاملة حتى الآن بأربعة انتصارات، بينما كانت الخسارة الوحيدة للزمالك أمام «الأخضر»، لكن الفريق المصري استفاق وحقق ثلاثة انتصارات على الأهلي السعودي والعربي الكويتي والجيل الصاعد على التوالي.