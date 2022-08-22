الامارات | الأميركي روبسون ينفرد بصدارة مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفرد الأستاذ الدولي الكبير الأميركي راي روبسون بصدارة الترتيب العام لبطولة «الأساتذة»، ضمن منافسات النسخة الـ28 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج.

ونجح روبسون في الوصول للصدارة برصيد 4.5 نقاط، بعد فوزه في الجولة الخامسة على نظيره الروماني ديتر نسيبيانو، فيما تعادل بقية المنافسين على الطاولات الـ10 الأولى، وتوقف رصيدهم عند أربع نقاط.

ويشارك في منافسات النسخة الـ28 لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج ما يزيد على 1100 لاعب من 55 دولة، يتنافسون في 11 بطولة متنوّعة، يبلغ إجمالي جوائزها 300 ألف درهم. وضمن منافسات «البطولة المفتوحة»، تصدر أربعة لاعبين الترتيب برصيد أربع نقاط، وهم سلطان إبراهيم وأحمد فريد من الإمارات، ورهويت، واماف هاميشواري من الهند.

وفي بطولة الناشئين، التي يشارك فيها 242 لاعباّ، اقتسم الصدارة في نهاية الجولة الثالثة 24 لاعباً برصيد 3.5 نقاط لكل منهم، أبرزهم يحيى الكاف وحمدان إدريس من الإمارات، وحسن أوريوجوف من أذربيجان، وزينب المعمري وسينداروف اسلامبيك من أوزبكستان، ومشعل الحجاب من الكويت، ورامي طالب من سورية، ودومانكيزي الفارابي من كازخستان.

وانطلقت أول من أمس، الفعالية الرابعة في المهرجان؛ وهي بطولة فرق الجاليات، بمشاركة 34 من فرق الجاليات المقيمة في الدولة.

وفاز في نهاية مسابقتها، التي أقيمت بنظام الشطرنج السريع، فريق الجالية المصرية والمكون من اللاعبين باسم أمين وعلي فرحات وفؤاد الطاهر، وحصل الفريق على 12 نقطة.

وانطلقت أمس ثلاث فعاليات جديدة في المهرجان، هي بطولة «الشطرنج الخاطف المفتوحة» بمشاركة 160 لاعباً، و«بطولة الشطرنج الخاطف للناشئين» بمشاركة 166 لاعباً، وبطولة «الشطرنج الاستعراضي» بمشاركة 40 لاعباً.

• 4 لاعبين يتقاسمون صدارة «البطولة المفتوحة»، بينهم لاعبا الإمارات سلطان إبراهيم وأحمد فريد.