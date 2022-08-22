شكرا لقرائتكم خبر قواعد الرواتب الإسبانية تعطل قيد كوندي مع برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبعد المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشافي، اللاعب جول كوندي من مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد بسبب عدم قيده في قائمة الفريق في الوقت المناسب، كما قام باستبعاد سيرجينو ديست من قائمة المباراة مرة أخرى.

ولم يشارك المدافع الفرنسي كوندي حتى الآن في أي مباراة رسمية لبرشلونة منذ انضمامه للفريق قادما من أشبيلية.

ويعد كوندي هو الصفقة الجديدة الوحيدة التي لم يتم قيدها في برشلونة، الذي اضطر لبيع العديد من اللاعبين غير الأساسيين بالفريق وتفعيل رافعات اقتصادية للالتزام بقواعد الرواتب الخاصة برابطة الدوري الإسباني

وبينما سيكون روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وأندرياس كريستينسن وفرانك كيسي متاحين للمشاركة في مباراة سوسيداد، فإن كوندي لم يكن جزء من بعثة الفريق التي سافرت لخوض اللقاء.

كما استبعد ديست من قائمة الـ23 لاعبا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ألمح المدير الفني للفريق أمس السبت أن مستقبل اللاعب قد يكون في نادي آخر.

ويعد فريق مانشستر يونايتد من بين عدة أندية ارتبطت أسمائهم بضم اللاعب الأمريكي الدولي، الذي شارك في 21 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي.

واختار تشافي أيضا ترك صامويل أومتيتي ومارتين برايثوايت، فيما ضم بيير إيمريك أوباميانج وممفيس ديباي وفرينيكي دي يونج في قائمة الفريق للمباراة.

وفشل برشلونة، الذي سيفتقد جهود سيرخيو بوسكيتس للإيقاف، في الفوز أو التسجيل في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

ومع ذلك، لم يخسر برشلونة في آخر ست مباريات زار فيها فريق سوسيداد، وفاز بآخر مباراتين.