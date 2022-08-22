شكرا لقرائتكم خبر كلوب يطالب بمنح ليفربول نقاط مباراة يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت صحيفة «دايلي ميل» أن هناك 10,000 من أنصار يونايتد يخططون للتظاهر قبل انطلاق مباراة الفريق أمام ليفربول ضد المالك جويل جليزر، وسط مخاوف من أن تلك المجموعات ستحاول أيضا دخول أرضية الملعب ومنع الوصول إلى أولد ترافورد، في حين طالب يورجن كلوب بمنح ليفربول نقاط المباراة إذا تم تأجيل لقاء ليلة الاثنين في أولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد بسبب احتجاجات الجماهير.

وقال الألماني في المؤتمر الصحفي «آمل حقا ألا يحدث ذلك، لكن إذا حدث ذلك، أعتقد أننا يجب أن نحصل على النقاط».

فترة مزدحمة

وواصل «لا علاقة لنا بالوضع إذا لم يرغب أنصار يونايتد في إقامة المباراة، لا يمكننا إعادة ترتيب اللقاء مرة أخرى ومحاولة وضعها في مكان ما في فترة مزدحمة بشكل لا يصدق».

وأوضح «سوف نحصل على يونايتد ونلعب المباراة ونأمل أن نعود إلى ديارنا، ليس لدي أي فكرة عما يمكن أن يحدث، لكن في مثل هذه الحالة، يجب أن يحصل الفريق الآخر على النقاط لأنه لا علاقة لهم لما يحدث».

ولا يشعر مدرب ليفربول بأي شكل من أشكال التعاطف مع تين هاج، كما ألمح أيضا لاختلاف شكل يونايتد مع تغير الإدارة الفنية بشكل مستمر في السنوات الماضية.

وأضاف «كل المدربين لعبوا بشكل مختلف، فإن خال ومورينيو مختلفان للغاية، لذلك علينا أن نستعد بشكل مختلف تماما».

واستدرك «تخيل الأموال التي وفرها ليفربول من خلال عدم إنفاقها لكل هؤلاء المدربين، كان يجب أن أقول ذلك عندما وقعت عقدي الأخير!».

لا أتعاطف مع تين هاج

وعن تين هاج قال كلوب «ليس من الضروري الشعور بالتعاطف مع تين هاج. إذا كانت مشاكل كرة القدم، فلدينا مشاكل، لست متأكدا من أنك ستذهب إلى مانشستر يونايتد وتسألهم عما إذا كان لدينا الكثير من الإصابات».

واختتم «عالم كرة القدم هو بحر من أسماك القرش. بالنسبة لي، فإن تعاطفي لن يساعدهم أو يؤذيهم».