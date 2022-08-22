الهلال يدشن شعاره التاريخي الخامس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدشن مساء اليوم نادي الهلال شعاره الخامس منذ تأسيسه على يد مؤسسة الراحل عبد الرحمن بن سعيد، وذلك بما يتناسب وينسجم مع المرحلة التاريخية للنادي التي تسيد بها زعامة الأندية الآسيوية بأربع بطولات دوري، وبحصيلة بطولات كروية وصلت إلى 65 بطولة كروية بخلاف البطولات الألفية لكافة ألعاب النادي الفردية والجماعية.

وتأتي مرحلة تدشين الشعار بعد أن توسعت إيرادات النادي وتنوعت استثماراته مما يدفع التدشين الجديد لزيادتها وبلوغها لأعلى مستوى شريطة اقترانها بالبطولات، ولا سيما الخارجية منها وتحديدا الفرق الكروي الأول.

ويسعى نادي الهلال عبر شركته التي يقودها عضو مجلس الإدارة سلطان آل الشيخ من إعلان وكشف الشعار لجماهيره برعاية شركة المملكة القابضة إلى الدفع بعجلة الاستثمار والاعتماد على الموارد الذاتية من خلال اسم الهلال التجاري والعلامة «البراند» الأشهر في المنطقة، وإلى توسيع استقطاب الشركات التجارية والاستحواذ على أكبر قدر من الرعاة في الداخل وفي المنطقة بشكل عام ومضاعفة إيرادات النادي بشكل أكبر.

يذكر أنه تم استحداث الشعار الحالي لنادي الهلال مع جميع أندية دوري المحترفين الممتاز اتباعا للقرار الصادر من هيئة دوري المحترفين مطلع موسم 2008-2009 ولم يشهد هذا الشعار أي تغيير منذ ذلك الحين حتى اللحظة.

كما أن تسمية نادي الهلال بهذا الاسم تم يوم الثلاثاء 21/5/1378هـ الموافق 2/12/1958م حين اختار الملك سعود بن عبدالعزيز - يرحمه الله – اسم الهلال من بين ثلاثة أسماء رفعت إليه ( الوحدة، واليمامة، والهلال) بعد تحفظه على الاسم القديم (الأولمبي) على اعتبار أنه اسم غير عربي.

مراحل شعار الهلال:

عدد بطولات الفريق الكروي الأول مع كل شعار:

المرحلة الأولى

كان الشعار للفريق كان يحمل اللون الأزرق مع الأبيض، ويحتوي من الداخل على رمز الهلال بجانب كرة القدم، مع تواجد كلمة نادي الهلال الرياضي بجانب شعار المملكة العربية السعودية، وتاريخ التأسيس بالتاريخ الهجري.

المرحلة الثانية

حمل نفس ألوان الشعار الأول اللونين الأزرق والأبيض ولكن بشكل مغاير، حيث حمل اسم «نادي الهلال الرياضي» وتاريخ التأسيس الهجري، بجانب «الرياض – المملكة العربية السعودية».

1957 1979 = 5 بطولات.

1999-1980 = 23 بطولة.

2008-2000 = 16 بطولة

2022-2009 = 21 بطولة

المرحلة الثالثة

حمل شكل الهلال والنخلة التي ترمز إلى المملكة العربية السعودية، بجانب اسم النادي باللغتين العربية والإنجليزية وذلك للمرة الأولى، وتم إضافة كلمات (رياضي – ثقافي – اجتماعي).

المرحلة الرابعة

حافظ على تواجد شكل الهلال وبداخله كرة قدم بجانب اسم النادي باللغة الإنجليزية وتاريخ التأسيس بالإنجليزية.