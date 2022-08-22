الإسماعيلي يتعادل سلبيا مع الأهلي وينهي آماله في المنافسة على لقب الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل الأهلي سلبيا مع نظيره الإسماعيلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، في مباراة المؤجلة من الجولة الـ18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأهدر لاعبو الفريقين العديد من الفرص المؤكدة أمام المرمى، حيث سيطر الإسماعيلي وكانت له الأفضلية في الشوط الأول، وتقاسم الأهلي السيطرة والخطورة في الشوط الثاني.

وهذه النتيجة انتهت بشكل رسمي آمال الأهلي في المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز، في نسخته الـ63، بعدما ارتفع رصيده إلى 64 نقطة، وعلى بعد 11 نقطة من الزمالك، صاحب المركز الأول، ويتبقى 3 مباريات في الدوري، وحال تحقيق الأحمر الفوز بهم سيصل إلى النقطة 73 نقطة، أي أقل من النادي الأبيض بنقطتين.

في المقابل، ارتفع رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة بالمركز التاسع في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم ومحمود متولي وكريم فؤاد ومحمد أشرف ومحمد أحمد شرقية.

خط الوسط: محمد فخري وميدو نبيل وزياد طارق ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

وعلى الجانب الأخر، بدأ الدراويش بالتشكيل التالي:

حارس المرمى .. محمد فوزي

خط الدفاع .. محمد دسوقي – محمود عبد العاطي دونجا – محمد نصر – عصام صبحي

خط الوسط .. محمد مخلوف – محمد عادل

أمامهم .. أحمد مصطفي – أحمد مدبولي – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم .. خالد النبريصي